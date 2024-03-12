Самолеты Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили полеты над Балтийским и Каспийским морями

Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. В полетах приняли участие дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал».

Во время мероприятия экипажи МиГ-31 выполнили дозаправку топливом в воздухе.

В качестве истребительного сопровождения задействовали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС России. На некоторых участках маршрута российские бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.

Как подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, все полеты выполнены в соответствии с международными правилами, регулирующими использование воздушного пространства. Он также отметил, что подобные полеты летчики дальней авиации совершают довольно часто.

Ранее российские Су-34 уничтожили ФАБами опорники и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении. Пятисоткилограммовая авиабомба ФАБ-500 ударила тточно в цель, после чего летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.