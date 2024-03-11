Су-34 уничтожили ФАБами опорники и живую силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении зоны проведения специальной военной операции боевой вылет совершили экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России.

Неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 они ударили по опорному пункту и живой силе украинских националистов. Пятисоткилограммовая авиабомба имеет универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который в свою очередь помогает наносить точные удары, находясь на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.

После получения подтверждения об уничтоженных целях, Су-34 вернулись на аэродром. Летчик самолета Су-34 рассказал, как в воздухе истребители развернулись, «отбомбились» и с противоракетным маневром снизились.

«Сперва выполняем полет на малой высоте. Затем выполняем подскок - это с большой высоты. Выполняем бомбометание, и с противоракетным маневром уходим <...>», - пояснил он.

Находясь на вооружении ВКС РФ, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно уничтожают скопления живой силы противника, а также опорные пункты, укрепленные районы и военные объекты ВСУ на различных направлениях зоны спецоперации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.