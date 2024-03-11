МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 уничтожили ФАБами опорники и живую силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Благодаря универсальному модулю планирования и коррекции, авиабомба ФАБ-500 способна нанести точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.
2024-03-11 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении зоны проведения специальной военной операции боевой вылет совершили экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России.

Неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 они ударили по опорному пункту и живой силе украинских националистов. Пятисоткилограммовая авиабомба имеет универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который в свою очередь помогает наносить точные удары, находясь на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.

После получения подтверждения об уничтоженных целях, Су-34 вернулись на аэродром. Летчик самолета Су-34 рассказал, как в воздухе истребители развернулись, «отбомбились» и с противоракетным маневром снизились.

«Сперва выполняем полет на малой высоте. Затем выполняем подскок - это с большой высоты. Выполняем бомбометание,  и с противоракетным маневром уходим <...>», - пояснил он.

Находясь на вооружении ВКС РФ, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно уничтожают скопления живой силы противника, а также опорные пункты, укрепленные районы и военные объекты ВСУ на различных направлениях зоны спецоперации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #су-34 #истребители #бомбардировщики #ВСУ #фаб-500 #Южно-Донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 