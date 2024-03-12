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Беспилотник упал в Белгороде на крышу торгового центра вблизи вокзала

По имеющимся данным, никто не пострадал, поврежден легковой автомобиль.
Анастасия Бобылева 2024-03-12 15:32:01
© Фото: belgorod01, telegram

Украинский беспилотник упал в Белгороде на крышу торгового центра недалеко от железнодорожного вокзала. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.

«В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет», - пишет он в своем Telegram-канале.

Также в сообщении Гладкова указано, что одна легковая машина была повреждена. Территория ТЦ сейчас оцеплена, на место прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось об атаке украинского беспилотника по зданию администрации Белгорода. Из-за взрыва пострадали две работницы администрации, одна из них получила контузию, вторая - осколочные ранения.

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