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В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник

Из-за удара здание администрации города повреждено, одна женщина получила контузию, вторая - осколочные ранения.
Анастасия Бобылева 2024-03-12 14:56:01
© Фото: v_v_demidov, telegram

В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он написал в своем Telegram-канале, что администрация получила повреждения, также две женщины пострадали в результате инцидента. Одна из них получила контузию, у второй - осколочные ранения.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад», - говорится в сообщении Гладкова.

Ранее 12 марта в Белгородской области обнаружили еще один украинский беспилотник. Его сбили российские силы ПВО, попытка Киева совершить атаку была пресечена.

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