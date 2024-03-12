В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он написал в своем Telegram-канале, что администрация получила повреждения, также две женщины пострадали в результате инцидента. Одна из них получила контузию, у второй - осколочные ранения.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад», - говорится в сообщении Гладкова.

Ранее 12 марта в Белгородской области обнаружили еще один украинский беспилотник. Его сбили российские силы ПВО, попытка Киева совершить атаку была пресечена.