В Белгороде приступили к ремонту поврежденного БПЛА здания мэрии

В Белгороде активно ведутся работы по восстановлению здания администрации мэрии, пострадавшего в результате атаки беспилотника ВСУ.

На кадрах видно, как строители демонтируют поврежденные конструкции, а также приводят в порядок двор мэрии, который был обсыпан осколками стекол из выбитых окон.

Кроме того, виден ущерб, который нанесли БПЛА мэрии города.

Напомним, что во вторник днем украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. В результате четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Другой летательный аппарат ВСУ упал в городе на крышу торгового центра недалеко от вокзала. По предварительным данным, пострадавших на месте происшествия нет.