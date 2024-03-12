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В Белгороде приступили к ремонту поврежденного БПЛА здания мэрии

Бригады строителей производят демонтаж поврежденных конструкций и не только.
Глеб Владовский 2024-03-12 17:30:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В Белгороде активно ведутся работы по восстановлению здания администрации мэрии, пострадавшего в результате атаки беспилотника ВСУ.

На кадрах видно, как строители демонтируют поврежденные конструкции, а также приводят в порядок двор мэрии, который был обсыпан осколками стекол из выбитых окон.

Кроме того, виден ущерб, который нанесли БПЛА мэрии города.

Напомним, что во вторник днем украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. В результате четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Другой летательный аппарат ВСУ упал в городе на крышу торгового центра недалеко от вокзала. По предварительным данным, пострадавших на месте происшествия нет.

#белгород #раненые #наш эксклюзив #БПЛА ВСУ
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