В Белгороде приступили к ремонту поврежденного БПЛА здания мэрии

В Белгороде активно ведутся работы по восстановлению здания администрации мэрии, пострадавшего в результате атаки беспилотника ВСУ.
На кадрах видно, как строители демонтируют поврежденные конструкции, а также приводят в порядок двор мэрии, который был обсыпан осколками стекол из выбитых окон.
Кроме того, виден ущерб, который нанесли БПЛА мэрии города.
Напомним, что во вторник днем украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. В результате четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
Другой летательный аппарат ВСУ упал в городе на крышу торгового центра недалеко от вокзала. По предварительным данным, пострадавших на месте происшествия нет.
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