Госдума приняла обращение к бундестагу по факту переговоров военных ФРГ о ракетных ударах

Государственная дума России приняла обращение к бундестагу в связи в публикацией переговоров немецких военных командиров о ракетных ударах по объектам на территории РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, аудиозапись указывает на тот факт, что власти Германии втягивают страну в войну, которая будет иметь тяжелые последствия.

«Депутаты бундестага, представляющие интересы граждан Германии, должны знать о готовящихся преступлениях своего военно-политического руководства и сделать все, чтобы предотвратить трагедию», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер от лица Госдумы также призвал бундестаг провести объективное расследование инцидента и не допустить втягивания своей страны в конфликт на стороне киевского режима.

Напомним, что в начале марта была опубликована аудиозапись, на которой несколько офицеров бундесвера обсуждали возможность нанести ракетный удар по объектам на территории РФ, в том числе и по Крымскому мосту. По словам министра обороны ФРГ, утечка произошла из-за того, что офицеры общались по незащищенному каналу связи.