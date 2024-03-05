Писториус: скандальная утечка произошла из-за ошибки офицера бундесвера

Скандальная утечка разговора офицеров ФРГ могла произойти из-за подключения одного из них по незащищенному соединению. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус.

По его словам, речь идет об индивидуальной ошибке приложения, которое использовалось в этот момент.

«По имеющимся данным, утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен через несанкционированное соединение», - сказал глава военного ведомства.

Писториус также сообщил, что в отношении офицеров бундесвера начали дисциплинарную проверку. Кроме того, он рассказал, что после скандала из-за утечки были проведены переговоры с партнерами ФРГ. По его словам, доверие к Берлину подорвано не было.

Напомним, накануне, 4 марта, министр иностранных дел Лавров, комментируя ситуацию, обратил внимание на то, что в Германии никто не удивился содержанию разговора военнослужащих. Напомним, речь, в частности, шла об атаках на Крымский мост.