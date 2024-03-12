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Власти Швеции заявили о нежелании размещать постоянные базы НАТО в стране

По словам главы шведского МИД, на территории страны будут действовать только объединения НАТО.
Алексей Курильченко 2024-03-12 11:42:01
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress

Власти Швеции не хотят, чтобы НАТО размещал на территории страны свои постоянные военные базы. Об этом сообщили в шведском Министерстве иностранных дел.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции... Но мы не хотим постоянных баз НАТО», - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в интервью турецкому агентству Anadolu.

Дипломат добавил, что власти Швеции не видят необходимости в обладании ядерным оружием. При вступлении в альянс данный вопрос также не поднимался.

Напомним, что 7 марта Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-й страной в составе альянса. На церемонии поднятия флага страны в штаб-квартире НАТО глава альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что не имеет планов на размещение новых постоянных баз в Швеции или других странах, а также на увеличение числа стран-участниц с ядерным оружием.

#в стране и мире #НАТО #Швеция #Военные базы #В ИноСМИ
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