Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением страны в альянс

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась церемония поднятия флага Швеции по случаю вступления страны в Североатлантический альянс.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, шведский премьер Ульф Кристерссон и кронпринцесса королевства Виктория.

«Это исторический день - мы приветствуем Швецию в НАТО в критическое время для нашей безопасности. 32 флага вместе, которые представляют 32 нации, работающие над общей целью - защищать один миллиард людей, предотвратить войну и сохранить мир», - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что у альянса нет планов на увеличение числа стран-участниц с ядерным оружием, а также на размещение новых постоянных баз в Швеции или других странах.

Напомним, что 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о проработке планов относительно обеспечения безопасности России в связи с этим.