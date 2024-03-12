При попытке нарушения границы врагом российские силовики уничтожили 100 боевиков

Противник потерял более 100 человек при попытке нарушить государственную границу России в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает ФСБ.

Также враг лишился 6 танков, самоходной артиллерийской установки Caesar, 20 других боевых бронированных машин. Кроме этого, российские силовики уничтожили опорный пункт.

Федеральная служба безопасности сообщает, что при этом продолжается нанесение ударов по вооруженным формированиям неприятеля в украинском приграничье.

В ФСБ подчеркнули, что распространяемая по интернету информация о заходе украинских вооруженных формирований в некоторые приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.