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При попытке нарушения границы врагом российские силовики уничтожили 100 боевиков

Неприятель пытался прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях.
Тимур Шерзад 2024-03-12 12:26:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Противник потерял более 100 человек при попытке нарушить государственную границу России в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает ФСБ. 

Также враг лишился 6 танков, самоходной артиллерийской установки Caesar, 20 других боевых бронированных машин. Кроме этого, российские силовики уничтожили опорный пункт. 

Федеральная служба безопасности сообщает, что при этом продолжается нанесение ударов по вооруженным формированиям неприятеля в украинском приграничье. 

В ФСБ подчеркнули, что распространяемая по интернету информация о заходе украинских вооруженных формирований в некоторые приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

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