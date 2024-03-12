Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ. Дрон был уничтожен в Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Попытка Киева атаковать российские объекты пресечена сегодня утром в районе 09.15 по столичному времени, уточняет российское оборонное ведомство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.