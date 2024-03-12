МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресечена около 09.15 мск.
2024-03-12 11:03:01
© Фото: РИА Новости

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ. Дрон был уничтожен в Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Попытка Киева атаковать российские объекты пресечена сегодня утром в районе 09.15 по столичному времени, уточняет российское оборонное ведомство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #МО РФ
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 