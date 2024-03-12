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ФСБ опровергла информацию о заходе украинских ДРГ в приграничные населенные пункты

Вооруженные формирования ВСУ не вошли в населенные пункты на границах Белгородской и Курской областей.
Никита Черненко 2024-03-12 12:28:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Информация о заходе украинских вооруженных формирований в некоторые населенные пункты, расположенные на границах Белгородской и Курской областей, не соответствует действительности. Об этом заявили в ФСБ.

По информации ведомства, с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения государственной границы. При попытках прорыва враг потерял шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин и более 100 человек. Также продолжается нанесение ударов по противнику в приграничье.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о провальной попытке прорыва украинских диверсантов на территорию региона. Диверсионная разведывательная группа противника попыталась прорваться в поселок Теткино после обстрела населенного пункта, однако российским силам удалось отразить нападение в ходе стрелкового боя.

#в стране и мире #Курская область #белгородская область #ФСБ РФ #украинская ДРГ
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