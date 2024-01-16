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Путин назвал формулу мира Зеленского запретительными условиями для переговоров

Глава государства отметил, Зеленский препятствует заключению мира.
Ирина Елагина 2024-01-16 18:31:01
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин дал определение формулы мира Зеленского, выступая на муниципальном форуме «Малая Родина - сила России».

«Формула мира Зеленского - это запретительные требования для переговоров», - заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что Украина сама отказалась от переговоров с Россией, и подчеркнул, «придурки, давно бы все закончилось».

Напомним, что Зеленский лоббирует «мирную формулу» по Украине без участия России, в декабре 2023 года он представил ее на встрече лидерами G7.

В российском МИД расценивают шаги Зеленского как дешевый пиар, который никакого отношения не имеет к решению украинского кризиса.

#Россия #Украина #Владимир Путин #переговоры
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