Президент России Владимир Путин дал определение формулы мира Зеленского, выступая на муниципальном форуме «Малая Родина - сила России».

«Формула мира Зеленского - это запретительные требования для переговоров», - заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что Украина сама отказалась от переговоров с Россией, и подчеркнул, «придурки, давно бы все закончилось».

Напомним, что Зеленский лоббирует «мирную формулу» по Украине без участия России, в декабре 2023 года он представил ее на встрече лидерами G7.

В российском МИД расценивают шаги Зеленского как дешевый пиар, который никакого отношения не имеет к решению украинского кризиса.