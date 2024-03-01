МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил, что РФ доподлинно известно о деятельности военных НАТО на Украине

Глава МИД РФ прокомментировал расшифровку разговора немецких военных.
Ирина Елагина 2024-03-01 18:20:01
© Фото: Sgt. Nicholas Goodman, Keystone Press Agency, Globallookpress

Публикация разговора между немецкими военными поразительна, но России доподлинно известно о деятельности военных НАТО на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя аудиозапись разговора немецких военных, опубликованную главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.

«Вы знаете, конечно, с одной стороны, поразительно, а с другой стороны - нет», - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что для России не является секретом участие военных НАТО в боевых действиях на Украине.

 «Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются под наемников», - сказал Лавров.

По данным российского МИД военные НАТО используют и иные способы маскировки «под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО».

Ранее сообщалось, что Симоньян обнародовала расшифровку и подлинную аудиозапись разговора немецких военных об Украине.

#в стране и мире #Сергей Лавров #НАТО #Маргарита Симоньян #ВСУ #военная помощь украине
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 