Лавров заявил, что РФ доподлинно известно о деятельности военных НАТО на Украине

Публикация разговора между немецкими военными поразительна, но России доподлинно известно о деятельности военных НАТО на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя аудиозапись разговора немецких военных, опубликованную главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.

«Вы знаете, конечно, с одной стороны, поразительно, а с другой стороны - нет», - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что для России не является секретом участие военных НАТО в боевых действиях на Украине.

«Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются под наемников», - сказал Лавров.

По данным российского МИД военные НАТО используют и иные способы маскировки «под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО».

Ранее сообщалось, что Симоньян обнародовала расшифровку и подлинную аудиозапись разговора немецких военных об Украине.