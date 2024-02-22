Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины. По его словам, политические перемены могут способствовать достижению мира в этом конфликте, пишет газета Magyar Nemzet.

Поддержка Киева обходится Европе в огромную политическую цену, сказал Орбан на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» и христианских демократов.

«Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины», - сказал он

Орбан исключил завершение конфликта в ближайшее время. Он отметил, что нагрузка на Европу будет возрастать из-за уменьшения финансовой поддержки Украины со стороны США.

Венгерский премьер подчеркнул необходимость перемен в руководстве Евросоюза и выразил уверенность, что такие изменения возможны по итогам июньских выборов в Европарламент.

Орбан считает, что в этом году могут произойти перемены не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне, и это может привести к миру в Европе. Намекая на победу Дональда Трампа, премьер-министр сказал, что «через девять месяцев мы будем сильнее, чем сейчас».

Ранее Орбан заявлял, что стратегия ЕС по Украине потерпела неудачу. Деятели Евросоюза едва не втянули Европу в военный конфликт, сказал он.