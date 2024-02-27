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Fria Tider: большинство граждан стран ЕС не верит в победу Украины

Девять человек из десяти считают, что для завершения конфликта на Украине необходимо найти компромисс.
Глеб Владовский 2024-02-27 15:57:01
© Фото: Volha Shukaila, Keystone Press Agency, Globallookpress

Большая часть жителей стран Евросоюза не верит в благоприятное для Запада завершение конфликта на Украине, передает издание Fria Tider со ссылкой на опрос Европейского Совета по международным отношениям.

Согласно исследованию, проведенному среди свыше 17 тысяч человек, проживающих в 12 странах ЕС, 19,5% опрошенных считают, что Россия победит, и только 10% полагают, что выиграет Украина. В то время как 37% респондентов уверены, что наиболее вероятным исходом будет компромисс.

«Несмотря на мрачную картину, большинство опрошенных хотят, чтобы помощь Украине продолжалась или была увеличена», - говорится в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что Европа не всегда делает практические выводы из новой реальности.

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