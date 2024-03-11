Россиян предупредили о «киношных» последствиях при взломе системы «умный дом»

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в разговоре со «Звездой» рассказал, могут ли хакеры взломать электромобили или систему «Умный дом», чем это может грозить и как защитить свои устройства от взлома.

Как отметил эксперт, хакеры могут взломать любое электронное устройство, к которому есть дистанционный доступ и если оно подключено к интернету. В том числе это касается электромобилей и систем «Умный дом», взлом которых может привести к «киношным» последствиям.

«Если во время вашей поездки будет взломан электромобиль, его могут как остановить, так и "впечатать" в какой-нибудь столб, будто в кино. А при взломе "умного дома" можно получить доступ к камерам видеонаблюдения, регулировать датчики температур, включить тот же чайник или микроволновку», - рассказал Синяков.

Полноценно защититься от взлома по мнению эксперта нельзя: при наличии времени и «достаточном интересе» взломщики могут обойти любую систему защиты, и порой делают это просто чтобы потренироваться. Чтобы минимизировать риски, Синяков предложил уменьшать количество дистанционно-управляемых устройств, а также подключать их к локальной сети.

«Никто от этого не застрахован, но чем меньше таких устройств - тем лучше. А критически-важные инфраструктуры и вовсе необходимо делать локальными, потому как через интернет можно везде залезть: если ломают многомиллиардные корпорации, то и бытового пользователя могут взломать», - подытожил Синяков.

Ранее Павел Синяков рассказал, как можно определить, есть ли в скачиваемом на смартфон приложении вирус и другое вредоносное программное обеспечение. Он посоветовал при скачивании приложения обращать внимание на его рейтинг и отзывы, а также отдавать предпочтения известным разработчикам.