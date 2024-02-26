Эксперт Синяков рассказал, как распознать небезопасные для смартфона приложения

Любое приложение, которое пользователь устанавливает на свое мобильное устройство, может нести вредоносное программное обеспечение или быть попросту мусорным. Об этом заявил эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в разговоре со «Звездой».

Эксперт рассказал, что безопасность приложения тяжело определить без специальных навыков, однако пользователи могут судить по полезности и качественности программы за счет ее рейтинга и количества скачиваний. Так, популярные приложения почти всегда не будут нести в себе вирусы.

«Нужно смотреть на рейтинг приложения и количество отзывов. Неизвестные приложения от неизвестного разработчика, как правило, стоит перепроверять, так как в программу могли вшить что угодно», - объяснил Синяков.

В качестве еще одного способа выявить вирусные приложения эксперт посоветовал обращать внимание на то, какие оно запрашивает доступы от устройства. Поводом для сомнений может стать, например, запрос доступа к микрофону от программ, в которых нет функции аудиозвонков.

«Надо аккуратно смотреть, какие права хочет получить приложение на устройстве. Не нужно давать ему все возможные доступы, если оно после этого отказывается работать, порой лучше удалить его и поискать аналоги», - отметил Синяков.

Ранее эксперт рассказал об опасностях для устройств, которые сканируют QR-коды. Пользователям посоветовали не сканировать коды от незнакомых источников, так как из-за этого устройство может быть подвергнуто фишинг-атаке или автоматически запустить вредоносные программы.