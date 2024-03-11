Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Камерона о передаче Лондоном ракет Украине. Об этом она заявила в эфире радиостанции ARD.

Глава немецкой дипломатии заявила, что одобряет вариант с покупкой Лондоном немецких ракет Taurus для их дальнейшей передаче киевскому режиму. Также Украине планируется передать и партию британских Strom Shadow. По словам Бербок, подобные «круговые обмены» происходили и ранее.

Напомним, что глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Соединенное Королевство «полно решимости» сотрудничать с Германией в вопросе передачи Украине ракет Taurus. Стоит отметить, что власти Германии отказываются передавать данные ракеты Киеву напрямую, так как это потребует отправки в зону конфликта немецких военных.