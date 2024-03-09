Британия может забрать у ФРГ Taurus, чтобы поставить свои Storm Shadow Киеву

Великобритания может помочь ФРГ с поставкой управляемых ракет Taurus Киеву. Об этом заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос, будет ли его страна готова решить проблемы, которые стоят на пути поставок крылатых ракет Taurus на Украину, Кэмерон сказал, что в Лондоне «полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими коллегами по этому вопросу».

Глава британского МИД считает, что возможен обмен, при котором Германия передаст Taurus Лондону, а оттуда ракеты Storm Shadow пойдут на Украину. Кэмерон отвергает опасения, что такие поставки могут привести к эскалации войны.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом возможность поставок дальнобойных ракет, сообщает «360».

В Германии отказываются поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, поскольку для работы с ними придется командировать на Украину немецких военных, а это будет означать прямое вовлечение Берлина в конфликт.