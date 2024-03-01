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Боец Коловрат признался, что хочет, чтобы дети топали ногами по подбитому Abrams

Военнослужащий заявил, что хотел бы, чтобы вражескую технику эвакуировали туда, где ее можно будет показать мирным людям.
Андрей Лазарев 2024-03-01 18:30:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подбитый под Авдеевкой американский танк Abrams может стать нашим трофеем. Об этом рассказал командир разведывательно-ударного взвода 15-й отдельной Александрийской мотострелковой бригады с позывным Коловрат, под его командованием и была уничтожена боевая машина.

«Было бы замечательно, если бы этот танк эвакуировали. И доставили туда, чтобы детки могли по этой технике попрыгать. Потопать ногами своими. Все-таки такое знаменательное событие», - сказал он «Звезде».

Американский танк уничтожил боец этой бригады, оператор FPV-дронов с позывным Рассвет. Экипаж машины выехал на открытую местность, за что и поплатился - сразу два FPV-дрона подбили бронеобъект врага.

Минобороны России официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танк #Abrams #эвакуация #наш эксклюзив #Коловрат
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