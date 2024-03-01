Боец Коловрат признался, что хочет, чтобы дети топали ногами по подбитому Abrams

Подбитый под Авдеевкой американский танк Abrams может стать нашим трофеем. Об этом рассказал командир разведывательно-ударного взвода 15-й отдельной Александрийской мотострелковой бригады с позывным Коловрат, под его командованием и была уничтожена боевая машина.

«Было бы замечательно, если бы этот танк эвакуировали. И доставили туда, чтобы детки могли по этой технике попрыгать. Потопать ногами своими. Все-таки такое знаменательное событие», - сказал он «Звезде».

Американский танк уничтожил боец этой бригады, оператор FPV-дронов с позывным Рассвет. Экипаж машины выехал на открытую местность, за что и поплатился - сразу два FPV-дрона подбили бронеобъект врага.

Минобороны России официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.