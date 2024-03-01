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Боец Рассвет: вера в неуязвимость танка Abrams худо обернулась для его экипажа

Экипаж неприятельского танка американского производства выехал на открытую местность, за что и поплатился - два FPV-дрона поставили точку в существовании вражеского бронеобъекта.
Андрей Лазарев 2024-03-01 17:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев пообщался с оператором FPV-дронов с позывным Рассвет. Этот военнослужащий из состава 15-й мотострелковой бригады рассказал, что наивная вера в неуязвимость американского танка Abrams сыграла с его экипажем дурную шутку. 

«Вот он выехал и даже не доехал до своего рубежа. Он выехал на открытую позицию работать. Видимо, они поверили в неуязвимость машины. Но оказалось все по-другому», - заявил Рассвет. 

Он добавил, что до российских бойцов доходила информация о том, что американский танк очень сильно распиарен. Но особо всерьез в сказки, в которые поверил экипаж Abrams, среди товарищей Рассвета никто не верил. 

Оператор беспилотников отметил, что сам Abrams не доставил ему особых проблем - чтобы полностью вывести танк из строя, хватило лишь двух не самых мощных беспилотников. 

Также Рассвет рассказал, как именно загорелся уничтоженный им Abrams

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #танк #Abrams #уничтожение #наш эксклюзив #рассвет #FPV-дроны
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