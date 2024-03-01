Боец Рассвет: вера в неуязвимость танка Abrams худо обернулась для его экипажа

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев пообщался с оператором FPV-дронов с позывным Рассвет. Этот военнослужащий из состава 15-й мотострелковой бригады рассказал, что наивная вера в неуязвимость американского танка Abrams сыграла с его экипажем дурную шутку.

«Вот он выехал и даже не доехал до своего рубежа. Он выехал на открытую позицию работать. Видимо, они поверили в неуязвимость машины. Но оказалось все по-другому», - заявил Рассвет.

Он добавил, что до российских бойцов доходила информация о том, что американский танк очень сильно распиарен. Но особо всерьез в сказки, в которые поверил экипаж Abrams, среди товарищей Рассвета никто не верил.

Оператор беспилотников отметил, что сам Abrams не доставил ему особых проблем - чтобы полностью вывести танк из строя, хватило лишь двух не самых мощных беспилотников.

Также Рассвет рассказал, как именно загорелся уничтоженный им Abrams.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.