Минобороны России официально подтвердило уничтожение в зоне спецоперации танка Abrams американского производства. Противник потерял боевую машину на Авдеевском направлении.

Помимо Abrams, на данном направлении ВСУ лишились за сутки еще одного танка, трех БМП, включая американскую Bradley, шести боевых бронированных машин, 13 автомобилей, двух буксируемых гаубиц Д-30. В живой силе суточные потери украинской стороны в районе Авдеевки составили до 485 человек.

Кроме того, российская группировка «Центр» освободила Северное и заняла более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ отразили девять украинских контратак в районах Новгородского, Первомайского и Петровского.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших сил ПВО. Так, в районе Михайловки в Николаевской области российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25. Всего за сутки сбиты 69 украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.