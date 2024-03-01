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В Канаде рассматривают отправку своих военных на Украину для обучения солдат ВСУ

Министр национальной обороны республики Блэр считает, что это возможно, если тренировки украинцев будут проходить за линией фронта.
Глеб Владовский 2024-03-01 15:31:01
© Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS, Globallookpress

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава может отправить ограниченное число военнослужащих на Украину для обучения солдат ВСУ, передает издание Toronto Star.

Как отметил министр, такой вариант возможен только при условии, что курсы подготовки будут проходить за линией фронта.

«Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил вблизи театра боевых действий, что может создать впечатление, будто мы в какой-то степени берем на себя боевую роль», - цитирует РИА Новости его интервью изданию.

Блэр также подчеркнул, что в Париже обсуждался вариант проведения обучения украинцев на территории Франции. Однако в связи с беспокойством соседних государств, которые расценили эту идею как боевую задачу, такой вариант исключили.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск НАТО на Украину. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что войска НАТО не будут переброшены в зону конфликта.

#в стране и мире #НАТО #ВСУ #Канада #Переброска войск
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