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Су-34 уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.
2024-03-04 06:26:01
© Фото: Министерство обороны РФ © Видео: Министерство обороны РФ

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении. Министерство обороны РФ поделилось кадрами боевой работы нашей авиации в зоне проведения специальной военной операции.

Сообщается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В МО РФ уточнили, что эти боеприпасы позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей, после чего экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

«Наша задача подготовить самолет к боевому вылету, выпустить его. По возвращению самолета, встретить, закатить и начинать его подготовку. Выполняем заправку специальными жидкостями, средствами, газами, осуществляем полную подготовку и осмотр самолета», - рассказал техник самолета Су-34.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

Ранее сообщалось, как экипажи Су-35с ВКС РФ выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Министерство обороны России #краснолиманское направление
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