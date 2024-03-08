Су-34 нанесли удар по украинскому укрепрайону на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении специальной операции экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России ударили по украинскому укрепрайону и живой силе противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Летчики применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

«Полет прошел на высоте 11 тысяч метров, за облаками. Все вооружение сработало штатно», - рассказал командир экипажа самолета Су-34.

Отмечается, что все цели были уничтожены. Истребители- бомбардировщики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.