Bloomberg: Франция, ФРГ и ЕЦБ боятся ответа России на конфискацию активов

центральный банк вместе с Францией и Германии не спешат изымать у России замороженные активы, так как боятся возможных последствий этого решения. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отметило, что лидеры стран G7 дали поручение изучить на техническом уровне возможные с юридической и финансовой точки зрения последствия конфискации. Несмотря на давление США, ряд стран продолжает проявлять большую осторожность в этом вопросе. Речь в первую очередь идет о Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне: они опасаются ответных действий России, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

«Страны опасаются, что такой радикальный шаг может создать прецедент и заставить другие страны воздержаться от удержания их резервов в западных валютах на случай, так как они могут сами подвергнуться похожим штрафам», - пишет Bloomberg.

Ранее замминистра финансов Японии Масато Канда заявил, что страны G7 продолжают обсуждение способов использования замороженных российских активов, так как существуют разногласия относительно законности таких мер. Министр финансов России Антон Силуанов также подчеркнул, что страны Запада столкнутся с ответными мерами в случае конфискации замороженных российских активов.