Минфин Японии: G7 еще обсуждают способы использования замороженных активов РФ

Страны G7 продолжают обсуждать вопрос способов применения замороженных российских активов с целью поддержки Украины. Об этом заявил заместитель министра финансов Японии Масато Канда

«Обсуждения продолжаются внутри "стран семерки". Хотя я и воздержусь от комментирования деталей, у нас внутри нет конфликта», - цитирует его слова со ссылкой на агентство Jiji.

Как отмечается в материалах агентства, между членами «большой семерки» есть разногласия относительно законных оснований для конфискации российских активов, на чем настаивают Соединенные Штаты.

Заместитель министра финансов Японии добавил, что он считает необходимым сделать это в рамках международного права, и вместе с тем отметил, что «рассматриваются все возможности».

Ранее в Белом доме заявили, что для конфискации российских активов президенту США Джо Байдену нужны полномочия Конгресса. Координатор по стратегических коммуникациям Джон Кирби отметил, что для использования замороженных активов РФ американскому президенту необходимы законные полномочия американского законодательного органа власти.