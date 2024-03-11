Эксперт Перенджиев счел теневой игрой Шольца «круговой обмен» ракетами для Украины

Военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал «Звезде» информацию, «круговом обмене» ракет Taurus для ВСУ, предложенную министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. По мнению эксперта такой обмен стал результатом «теневых игр» канцлера Германии Олафа Шольца.

«Эти "теневые игры" Шольца нам хорошо известны. Думаю, Шольцу объяснили последствия применения ракет Taurus по Крымскому мосту еще до утечки разговора офицеров ФРГ в СМИ, и теперь британцы пытаются провернуть схемы», - предположил политолог.

Эксперт назвал «запугиванием» появившуюся информацию о круговом обмене ракет со стороны Британии. Тем не менее, Перенджиев отметил, что даже в случае передачи ракет Taurus Лондону, они могут так и не добраться до Киева.

«Британцы могут сыграть очень хитрую игру и бесплатно забрать эти ракеты себе, а потом не передать под каким-либо предлогом. Конечно, это будет совершенно мошеннический ход. Скорее всего, немцев хотят надурить, это явно просматривается», - отметил ученый.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о готовности страны помочь ФРГ с поставкой управляемых ракет Taurus Украине. Дипломат допустил возможность обмена, при котором Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а взамен поставит Киеву свои ракеты Storm Shadow.