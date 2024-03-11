Орбан заявил, что у Трампа есть план прекращения украинского конфликта

У бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа имеется план прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«У него есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», - сообщил Орбан в интервью телеканалу М1.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана великим лидером. Это произошло во время встречи двух политиков в Мар-а-Лаго.

До этого венгерский премьер заявил, что мир нуждается в таких лидерах как Дональд Трамп. Орбан призвал бывшего американского президента снова занять место главы США.