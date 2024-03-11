МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил, что у Трампа есть план прекращения украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии отметил, что не уполномочен рассказывать о сути этих планов.
Игнат Далакян 2024-03-11 00:41:01
© Фото: Ting Shen Xinhua Global Look Press

У бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа имеется план прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«У него есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», - сообщил Орбан в интервью телеканалу М1.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана великим лидером. Это произошло во время встречи двух политиков в Мар-а-Лаго.

До этого венгерский премьер заявил, что мир нуждается в таких лидерах как Дональд Трамп. Орбан призвал бывшего американского президента снова занять место главы США.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Виктор Орбан
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 