МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал венгерского премьера Орбана великим лидером

Накануне политики встретились в резиденции бывшего американского президента Мар-а-Лаго.
Сергей Лебедев 2024-03-10 02:30:01
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS, Globallookpress

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана «великим лидером». Это произошло во время встречи двух политиков в Мар-а-Лаго, сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Washington Post.

«Он босс. Он великий лидер», - сказал Дональд Трамп.

Напомним, встреча бывшего президента США и Виктора Орбана состоялась накануне. Переговоры продолжались в течение часа.

По их итогам венгерский премьер заявил, что Дональд Трамп является исключительным лидером, который может принести мир.

#сша #Дональд Трамп #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан #великий лидер
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 