Трамп назвал венгерского премьера Орбана великим лидером

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана «великим лидером». Это произошло во время встречи двух политиков в Мар-а-Лаго, сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Washington Post.

«Он босс. Он великий лидер», - сказал Дональд Трамп.

Напомним, встреча бывшего президента США и Виктора Орбана состоялась накануне. Переговоры продолжались в течение часа.

По их итогам венгерский премьер заявил, что Дональд Трамп является исключительным лидером, который может принести мир.