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Байден: Нетаньяху вредит Израилю своими действиями в Газе

По словам президента США, Биньямин Нетаньяху настраивает весь мир против Тель-Авива.
Максим Крюков 2024-03-10 04:18:01
© Фото: Yasser Qudih XinHua Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении сектора Газа больше вредит еврейскому государству, чем помогает ему. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

По словам американского лидера, у главы израильского кабмина «есть право защищать Израиль и продолжать преследовать ХАМАС», однако он обязан «уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей», которые становятся жертвами в результате действий ЦАХАЛ.

«По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», - сказал глава Белого дома в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Он также отметил, что у Вашингтона нет «красной линии» в отношении действий Тель-Авива в палестинском анклаве. Байден подчеркнул, что «никогда не оставит» еврейское государство, объяснив это тем, что «оборона Израиля по-прежнему имеет решающее значение», передает RT.

В ходе ежегодного обращения к Конгрессу США глава Белого дома поручил Пентагону построить порт в Газе для доставки гуманитарной помощи в анклав по морю без присутствия там американских военных. На строительство временного порта может уйти «несколько недель».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американские власти считают гуманитарную ситуацию в секторе Газа недопустимой и призывают к немедленному прекращению огня. Он также признал необходимость доставки в анклав гумпомощи для поддержки мирных жителей.

#в стране и мире #сша #Израиль #Джо Байден #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху
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