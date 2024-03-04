США назвали неприемлемой гуманитарную ситуацию в Газе

Власти США считают гуманитарную ситуацию в секторе Газа недопустимой и призывают к немедленному прекращению огня. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Гуманитарная ситуация в секторе Газа попросту неприемлема», - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.

По словам дипломата, временное прекращение огня необходимо для доставки в регион гуманитарной помощи.

Накануне стало известно, что представители радикального движения ХАМАС отвергли предложенную Вашингтоном формулу обмена заложников на палестинских заключенных. Предполагалось, что Тель-Авив выпустит из тюрем сотни палестинцев в обмен на 40 заложников. От подобной схемы также отказалась израильская сторона, ссылаясь на отсутствие списка оставшихся в живых заложников.