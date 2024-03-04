МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США назвали неприемлемой гуманитарную ситуацию в Газе

В госдепартаменте США признали необходимость доставки в сектор Газа гуманитарной помощи для поддержки мирного населения.
Ян Брацкий 2024-03-04 21:52:01
© Фото: Omar AshtawyKeystone Press Agency Global Look Press

Власти США считают гуманитарную ситуацию в секторе Газа недопустимой и призывают к немедленному прекращению огня. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Гуманитарная ситуация в секторе Газа попросту неприемлема», - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.

По словам дипломата, временное прекращение огня необходимо для доставки в регион гуманитарной помощи.

Накануне стало известно, что представители радикального движения ХАМАС отвергли предложенную Вашингтоном формулу обмена заложников на палестинских заключенных. Предполагалось, что Тель-Авив выпустит из тюрем сотни палестинцев в обмен на 40 заложников. От подобной схемы также отказалась израильская сторона, ссылаясь на отсутствие списка оставшихся в живых заложников.

#сша #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #заложники
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 