Республиканцы и демократы в США определились с кандидатами на пост президента

В США все внимание на этой неделе было приковано к «супервторнику» – масштабным первичным выборам кандидатов от Демократической и Республиканской партий, и сторонники и тех, и других в своих предпочтениях, похоже, определились. Через 8 месяцев за президентское кресло будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден.

И если по кандидатам от демократов все было понятно заранее – кроме Байдена у них нет сейчас никого, кого можно было бы выпустить против харизматичного Трампа. То у республиканцев – вариативность была. Консервативная повестка в Штатах становится все более привлекательной и ярких кандидатов от партии тоже все больше, и все же равных Трампу по-прежнему нет. Он абсолютный и безоговорочный лидер.

Общеамериканский рейтинг у него уже в два раза выше, чем у Байдена. Причем согласно опросам, более 10% американцев, тех, кто четыре года назад голосовал за Байдена, сейчас готовы отдать свои голоса за Трампа. То есть уже сейчас понятно, кто будет победителем выборов.

Комментируя успех Трампа, Fox News назвал этот «супервторник» «самым громким историческим возвращением» за всю историю США.

О том, как в США проходит партийная гонка на выживание и как кандидаты заслуживают симпатии своих однопартийцев, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».