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ABC News: большинство американцев считают Байдена старым для нового срока

Свыше 50% опрошенных уверены в том, что он, как и Трамп, слышком стары, чтобы снова занимать должность главы государства.
Глеб Владовский 2024-03-03 16:40:01
© Фото: Chris Kleponis, CNP, Globallookpress

Большая часть американцев считает, что нынешний глава США Джо Байден слишком стар для повторного президентского срока, передает телеканал ABC News со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Ipsos.

Согласно опросу, 86% респондентов считают, что 81-летний Байден слишком старый для того, чтобы занимать повторно пост главы государства. Эта статистика включает 59% граждан США, утверждающих, что он, как и 77-летний экс-президент Дональд Трамп, слишком стары, остальные 27 %, считают, что слишком стар только Байден.

Отмечается также и отношение однопартийцев в своим кандидатам. Например, 73% демократов считают, что Байден слишком стар для работы, но только 35% республиканцев думают то же самое, но в отношении Трампа.

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