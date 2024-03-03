ABC News: большинство американцев считают Байдена старым для нового срока

Большая часть американцев считает, что нынешний глава США Джо Байден слишком стар для повторного президентского срока, передает телеканал ABC News со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Ipsos.

Согласно опросу, 86% респондентов считают, что 81-летний Байден слишком старый для того, чтобы занимать повторно пост главы государства. Эта статистика включает 59% граждан США, утверждающих, что он, как и 77-летний экс-президент Дональд Трамп, слишком стары, остальные 27 %, считают, что слишком стар только Байден.

Отмечается также и отношение однопартийцев в своим кандидатам. Например, 73% демократов считают, что Байден слишком стар для работы, но только 35% республиканцев думают то же самое, но в отношении Трампа.