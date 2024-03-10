Около 50 машин с российскими госномерами могут конфисковать в Литве

Около 50-ти автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами продолжают находиться на территории Литвы, с понедельника планируется конфискация этих транспортных средств. Об этом заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», - цитирует ее ТАСС со ссылкой на радио LRT.

Ранее в российском дипломатическом ведомстве призвали россиян обезопасить себя от конфискации автомобилей в Литве. В МИД РФ назвали такие действия литовских властей «грубейшим актом грабежа на государственном уровне».

Напомним, что в начале текущего месяца власти Литвы предупредили, что транспортные средства с регистрационными номерами России должны покинуть территорию республики до 11 марта. В заявлении таможни республики добавили, что владельцам таких транспортных средств будет грозить штраф с последующей конфискацией автомобиля.