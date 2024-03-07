В МИД призвали россиян обезопасить себя от конфискации автомобилей в Литве

Если Литва начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами, Москва ответит на эти дискриминационные действия. Об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В министерстве назвали такие действия «грубейшим актом грабежа на государственном уровне» и призвали не ездить в Литву и другие прибалтийские страны. Дипломаты считают, что россиянам лучше воспользоваться оставшимися до 11 марта днями «для минимизации рисков в отношении своей собственности».

Таможня Литвы в начале марта сообщила, что автомобили с российскими номерами нужно вывезти до 11 марта или перерегистрировать в Литве. Нарушителям грозит штраф и конфискация машин.