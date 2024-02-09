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Путин: Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила поток газа в Германию

По словам президента России, Берлин кормит Варшаву «в известной степени», однако Польша закрыла газопровод «Ямал - Европа» в Германию.
Максим Крюков 2024-02-09 09:36:01
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Польша «с руки клюет» у немцев, но при этом перекрыла газопровод «Ямал - Европа», через который на территорию Германии можно экспортировать большой поток газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано сегодня ночью.

«Есть еще один маршрут через Польшу, "Ямал - Европа" называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев», - сказал российский лидер.

Он также пояснил, что средства поступают Варшаве из общеевропейских фондов, основном донором которых является Берлин.

«Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», - передает слова Путина телеканал «360».

«Ямал - Европа» - транснациональный магистральный экспортный газопровод, соединяющий газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в странах Старого Света. Был введен в действие в 1999 году с целью обхода территории Украины.

В ходе интервью, которое продлилось два часа и семь минут, Владимир Путин также ответил на вопрос о других газопроводах - «Северных потоках». По его словам, всему мировому сообществу понятно, что именно произошло с российскими трубопроводами между РФ и ФРГ, проходящими по дну Балтийского моря. Президент России отметил, что правду знают и американские аналитики, которые открыто об этом говорят.

#интервью #Польша #Германия #Владимир Путин #газопровод #Ямал-Европа #Такер Карлсон
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