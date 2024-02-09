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Bild: воюющий в ВСУ немец заявил о бесконечном числе солдат и техники у России

При этом, по словам наемника, ему никогда не удавалось заметить у ВСУ действительно большого количества техники.
Сергей Лебедев 2024-02-09 09:08:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Немецкий наемник и бывший солдат Бундесвера по имени Бен, воюющий на стороне украинских националистов, заявил, что у России бесконечное количество техники и солдат. На это он пожаловался изданию Bild.

«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», - заявил он.

При этом наемник подчеркнул, что ему никогда не удавалось заметить у ВСУ действительно большого количества техники.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что украинские войска столкнулись с критической нехваткой пехоты. Это привело к истощению и снижению боевого духа военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что украинские боевики уже измотаны физически и морально. Также остро ощущается и дефицит снарядов.

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