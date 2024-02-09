Немецкий наемник и бывший солдат Бундесвера по имени Бен, воюющий на стороне украинских националистов, заявил, что у России бесконечное количество техники и солдат. На это он пожаловался изданию Bild.

«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», - заявил он.

При этом наемник подчеркнул, что ему никогда не удавалось заметить у ВСУ действительно большого количества техники.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что украинские войска столкнулись с критической нехваткой пехоты. Это привело к истощению и снижению боевого духа военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что украинские боевики уже измотаны физически и морально. Также остро ощущается и дефицит снарядов.