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WSJ: на один выпущенный украинцами снаряд приходится 10 российских

Националистам приходится экономить имеющиеся снаряды.
Сергей Лебедев 2024-02-08 10:23:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

На один выпущенный украинскими боевиками снаряд приходится десять российских. Об этом The Wall Street Journal заявил представитель СБУ. По его словам, дефицит особо остро ощущается в артиллерии.

«Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских», - отметил он.

Отмечается, что ВСУ также приходится экономить имеющиеся боеприпасы из-за опасений, что американцы сократят военную помощь.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской. Министр пожаловался на снарядный дефицит.

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