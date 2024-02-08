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WP: украинские военные испытывают острую нехватку пехоты

Сложившаяся ситуация привела к истощению и снижению боевого духа военнослужащих ВСУ.
Сергей Лебедев 2024-02-08 14:26:01
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press

Украинские войска столкнулись с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа военнослужащих ВСУ. Об этом пишет RT со ссылкой на газету The Washington Post.

«Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически», - отметил один из украинских командиров.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные столкнулись с острой нехваткой снарядов. Наиболее ощутим дефицит боеприпасов для артиллерии.

Отмечается, что на один выпущенный украинскими националистам снаряд приходится 10 российских.

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