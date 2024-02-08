Украинские войска столкнулись с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа военнослужащих ВСУ. Об этом пишет RT со ссылкой на газету The Washington Post.

«Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически», - отметил один из украинских командиров.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные столкнулись с острой нехваткой снарядов. Наиболее ощутим дефицит боеприпасов для артиллерии.

Отмечается, что на один выпущенный украинскими националистам снаряд приходится 10 российских.