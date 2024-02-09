Байден заявил об отсутствии проблем с памятью и тут же оговорился

Американский президент Джо Байден во время пресс-конференции после обращения к нации прокомментировал доклад специального прокурора Роберта Хера, заявившего о проблемах лидера США с памятью. Он заявил, что у него все в порядке, но тут же оговорился и назвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху чужим именем.

«У меня с памятью все в порядке», - заявил американский президент.

Но позже, говоря о ситуации в секторе Газа, Джо Байден назвал Биньямина Нетаньяху чужим именем. Более того, он приписал израильскому премьер-министру должность президента Мексики.

«Изначально президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я уговорил Биби открыть посты с израильской стороны. Я очень твердо настаивал на том, чтобы Израиль впустил гуманитарную помощь», - сказал лидер США.

Напомним, Джо Байден достаточно часто удивляет публику странными оговорками, что вызывает множество вопросов о состоянии его здоровья. Так, например, недавно он рассказал, как в 2021 году общался с уже на тот момент покойным бывшим немецким канцлером Гельмутом Колем.

А ранее американский президент в ходе встречи с избирателями в Лас-Вегасе заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Он также назвал его немецким «канцлером».