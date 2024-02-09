Байден назвал «чрезмерной» операцию Израиля в ответ на нападение ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября прошлого года, была «чрезмерной».

«Ответные действия (Израиля - прим. ред.) в Газе были чрезмерными», - сказал американский лидер в ходе своего неанонсированного обращения к нации.

Изначально обращение Байдена было посвящено отчету прокурора касательно дела о его ненадлежащем обращении с секретными документами. Однако после окончания своего выступления американский лидер, сначала двинувшись в сторону выхода, вдруг решил вернуться к трибуне и также затронуть тему палестино-израильского конфликта.

Напомним, ранее Байден уже высказывал свое мнение о событиях в секторе Газа. По данным газеты Politico, в понедельник 5 февраля он в частном порядке назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «чертовым плохим парнем». Уточняется, что Байден также начал «предпринимать шаги, демонстрирующие пропалестинским активистам, что он прислушивается к их недовольству».