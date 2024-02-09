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Байден назвал «чрезмерной» операцию Израиля в ответ на нападение ХАМАС

Об этом американский президент сообщил в ходе своего сегодняшнего неанонсированного обращения к нации.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 05:09:01
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Джо Байден заявил, что операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября прошлого года, была «чрезмерной».

«Ответные действия (Израиля - прим. ред.) в Газе были чрезмерными», - сказал американский лидер в ходе своего неанонсированного обращения к нации.

Изначально обращение Байдена было посвящено отчету прокурора касательно дела о его ненадлежащем обращении с секретными документами. Однако после окончания своего выступления американский лидер, сначала двинувшись в сторону выхода, вдруг решил вернуться к трибуне и также затронуть тему палестино-израильского конфликта.

Напомним, ранее Байден уже высказывал свое мнение о событиях в секторе Газа. По данным газеты Politico, в понедельник 5 февраля он в частном порядке назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «чертовым плохим парнем». Уточняется, что Байден также начал «предпринимать шаги, демонстрирующие пропалестинским активистам, что он прислушивается к их недовольству».

#сша #Израиль #Джо Байден #ХАМАС #военная операция #армия обороны Израиля
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