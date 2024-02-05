Байден в частном порядке назвал Нетаньяху «чертовым плохим парнем»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в частном порядке назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «чертовым плохим парнем» из-за негативного личного отношения к нему. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.

Как указывает издание, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что «президент не говорил этого и не стал бы», поскольку «лидеры на протяжении десятилетий поддерживают отношения, которые уважительны как на публике, так и наедине».

В материале также говорится, что глава Белого дома якобы опасается, что глава израильского правительства намерен втянуть Вашингтон «в более масштабную войну на Ближнем Востоке, которая обеспечит приток американского оружия в регион».

Кроме того, американский лидер начал «предпринимать шаги, демонстрирующие пропалестинским активистам, что он прислушивается к их недовольству». Так, Байден подписал указ о введении ограничительных мер против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые совершили акты насилия в отношении палестинцев, и публично осудил «риторику ненависти» по отношению к американцам арабского происхождения.