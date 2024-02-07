WP: Минюст США опубликует отчет о секретных документах, найденных в доме Байдена

Министерство юстиции США готовится опубликовать в ближайшие дни отчет специального прокурора Роберта Хера о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена и его помощников с секретными документами в период нахождения Байдена на посту вице-президента. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«В последние недели отчет был рассмотрен сотрудниками разведки, чтобы определить, какую информацию следует раскрывать о секретных материалах, обнаруженных в 2022 году в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, и в его бывшем офисе», - говорится в публикации.

Конфиденциальные бумаги были обнаружены при обыске в доме Байдена в январе прошлого года, в итоге были опрошены десятки нынешних и бывших сотрудников в администрации Байдена, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным газеты, уголовное дело против американского лидера заводиться не будет, однако может быть возбуждено против его помощников при условии выявления достаточных доказательств.

Отмечается, что отчет Минюста привлечет внимание со стороны американских республиканцев, которые каждый раз стремятся «изобразить Байдена преступником». Особенно важно это дело при рассмотрении аналогичного обвинения, но в отношении бывшего президента Дональда Трампа, тогда разбирательство привело к федеральному уголовному преследованию Трампа.

Сам Байден еще в январе прошлого года утверждал, что «небольшое число» конфискованных у него документов не имеют высшей степени секретности. Он добавил, что добровольно сотрудничает со следствием, и назвал это содействие «своей заслугой».