Путин: США нужно прекратить поставки оружия Киеву для окончания боевых действий

Для прекращения боевых действий на Украине Соединенным Штатам необходимо перестать поставлять киевскому режиму вооружение, эту информацию Россия доводит до американского руководства, сообщил президент России Владимир Путин.

«Я вам скажу, что мы говорим на этот счёт и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - всё закончится в течение нескольких недель», - сказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, договариваться об условиях прекращения боевых действий на Украине станет возможным только после того, как США перестанут поставлять оружие.

Президент добавил, что не понимает, зачем ему звонить американскому лидеру Джо Байдену, как то предложил Карлсон, так как не видит необходимости в «упрашивании» Байдена не поставлять новое вооружение Украине. Карлсон же выразил опасения, что конфликт на Украине может приобрести форму мировой войны, возможно ядерной.

В ходе беседы с журналистом Путин также сообщил о том, что последний его разговор с американским главой произошел еще до начала спецоперации. Тогда российский лидер предупредил Байдена о совершаемой им «ошибке исторического масштаба», которая заключается в поддержке событий на Украине.