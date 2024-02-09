Путин: последний разговор с Байденом произошел еще до спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что в последний раз разговаривал со своим американским коллегой Джо Байденом еще до начала спецоперации, тогда лидеры обсудили факт поддержки Соединенными Штатами событий на Украине.

«Я не помню, когда последний раз разговаривал с Джо Байденом. А что, я должен это помнить? У нас есть и внутриполитические дела. Когда я с ним говорил — это точно было до начала СВО», - сказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент добавил, что в ходе той беседы он предупредил американского лидера о совершаемой Вашингтоном огромной ошибке «исторического масштаба», которую США допускают, поддерживая события на Украине и отталкивая Россию.

Напомним, беседа Владимира Путина и журналиста Карлсона была опубликована сегодня в 02:00 по московскому времени. Менее чем за час интервью набрало более восьми тысяч просмотров в социальной сети X, при этом количество людей, следящих за беседой, растет с огромной скоростью.