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Путин: последний разговор с Байденом произошел еще до спецоперации

В ходе этой беседы российский лидер предупредил Байдена о совершаемой им «ошибке исторического масштаба», которая заключается в поддержке событий на Украине.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 03:33:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что в последний раз разговаривал со своим американским коллегой Джо Байденом еще до начала спецоперации, тогда лидеры обсудили факт поддержки Соединенными Штатами событий на Украине.

«Я не помню, когда последний раз разговаривал с Джо Байденом. А что, я должен это помнить? У нас есть и внутриполитические дела. Когда я с ним говорил — это точно было до начала СВО», - сказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент добавил, что в ходе той беседы он предупредил американского лидера о совершаемой Вашингтоном огромной ошибке «исторического масштаба», которую США допускают, поддерживая события на Украине и отталкивая Россию.

Напомним, беседа Владимира Путина и журналиста Карлсона была опубликована сегодня в 02:00 по московскому времени. Менее чем за час интервью набрало более восьми тысяч просмотров в социальной сети X, при этом количество людей, следящих за беседой, растет с огромной скоростью.

#Москва #Россия #интервью #сша #Джо Байден #Владимир Путин #Такер Карлсон
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