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Песков назвал масштабные учения НАТО в Европе угрозой для России

В Кремле подчеркнули, что НАТО остается инструментом конфронтации в руках США.
Ирина Елагина 2024-01-31 14:30:01
© Фото: Sgt. Anthony Ford, Keystone Press Agency, Globallookpress

США использует НАТО как инструмент конфронтации, и начавшиеся в Европе масштабные учения альянса тому подтверждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие четырехмесячные учения Steadfast Defender с отработкой сценария по отражению «вторжения России».

«НАТО - это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент США именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль», - пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия воспринимает учения у своих границ как угрозу и принимает необходимые меры.

«Конечно, это угроза для нас - так мы к этому относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются», - добавил Песков.

Он отметил, что конфронтация усиливается и продолжается не один десяток лет, все это время «альянс не переставая двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал НАТО мертвой организацией и заявил о возможном выходе США из Североатлантического блока, так как не уверен, что страны-члены альянса придут на помощь Штатам в случае необходимости.

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