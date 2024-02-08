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Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

Власти Германии заявили, что страны НАТО будут сопротивляться попыткам «втянуть альянс» в конфликт на Украине.
Ян Брацкий 2024-02-08 01:45:01
© Фото: Janine Schmitz PHOTOTHEK Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и другие члены НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к прямой конфронтации с официальной Москвой.

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией», - цитирует канцлера The Wall Street Journal.

Политик добавил, что входящие в альянс страны будут всеми силами сопротивляться попыткам «втянуть НАТО» в конфликт на Украине. Кроме того, Шольц посетовал на то, что Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку тянуть Киев, поставляя ему вооружения и боеприпасы, пишет RT.

В Кремле ранее заявили, что США используют Североатлантический альянс в качестве инструмента конфронтации, а начавшиеся в Европе масштабные учения Steadfast Defender тому подтверждение. Напомним, маневры продлятся четыре месяца с отработкой сценария по отражению «вторжения России». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает учения НАТО у своих границ как угрозу и принимает необходимые меры.

#Россия #учения #НАТО #Германия #Кремль #Олаф Шольц #Steadfast Defender
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