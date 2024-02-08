Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и другие члены НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к прямой конфронтации с официальной Москвой.

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией», - цитирует канцлера The Wall Street Journal.

Политик добавил, что входящие в альянс страны будут всеми силами сопротивляться попыткам «втянуть НАТО» в конфликт на Украине. Кроме того, Шольц посетовал на то, что Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку тянуть Киев, поставляя ему вооружения и боеприпасы, пишет RT.

В Кремле ранее заявили, что США используют Североатлантический альянс в качестве инструмента конфронтации, а начавшиеся в Европе масштабные учения Steadfast Defender тому подтверждение. Напомним, маневры продлятся четыре месяца с отработкой сценария по отражению «вторжения России». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает учения НАТО у своих границ как угрозу и принимает необходимые меры.