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Сторонники Залужного вышли на Майдан с лозунгом «Зелю геть»

В Киеве на акцию протеста вышло около двух десятков протестующих.
Владимир Рубанов 2024-02-09 18:44:01
© Фото: KyivPolitics, Telegram © Видео: KyivPolitics, Telegram

В Киеве на Майдан Независимости вышло около двух десятков протестующих. Они проводят акцию за возвращение Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ и скандируют «Зелю геть», сообщает «Страна.ua».

Ранее сторонник Порошенко блогер Карл Волох после отставки Залужного призвал людей выходить на Майдан и протестовать. По его словам, «начать должен Киев», а регионы потом «подтянутся».

Блогер высказался в том смысле, что Залужный не писал рапорт и ни на какие новые должности не соглашался.

Накануне Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и о назначении на этот пост бывшего командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Сегодня уже бывшему главкому ВСУ присвоили звание героя Украины.

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