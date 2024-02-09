Сторонники Залужного вышли на Майдан с лозунгом «Зелю геть»

В Киеве на Майдан Независимости вышло около двух десятков протестующих. Они проводят акцию за возвращение Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ и скандируют «Зелю геть», сообщает «Страна.ua».

Ранее сторонник Порошенко блогер Карл Волох после отставки Залужного призвал людей выходить на Майдан и протестовать. По его словам, «начать должен Киев», а регионы потом «подтянутся».

Блогер высказался в том смысле, что Залужный не писал рапорт и ни на какие новые должности не соглашался.

Накануне Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и о назначении на этот пост бывшего командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Сегодня уже бывшему главкому ВСУ присвоили звание героя Украины.